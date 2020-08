VIDÉO - "Tout le monde a le même rêve, voler" : Franky Zapata lance sa voiture volante

La grande nouvelle, c'est que tout le monde pourra en profiter. Et pour cause, l'inventeur a créé cette machine pour donner à tous la possibilité de découvrir les joies de voler dans le ciel. Il souhaite la mettre à disposition du public sur des circuits similaire à ceux des courses automobiles, mais aussi au-dessus de la mer.

On en a rêvé dans "Blade Runner", "Retour vers le futur" ou encore "Le Cinquième Élément"... Et Franky Zapata l'a fait ! "L'homme volant" qu'on a découvert sur son flyboard l'année dernière, pour le défilé du 14-Juillet , vient d'annoncer la sortie de sa prochaine création : une voiture volante. "C'est un mix entre une voiture F1 et un drone", nous explique-t-il (vidéo à voir ci-dessus).

Tout ne s'arrête pas là pour ce passionné d'innovation. Sa dernière invention à peine sortie, il travaille déjà sur de nouveaux projets. Son but : faciliter et révolutionner les transports de demain. Plus de train ni de voiture mais des scooters électriques pour les courtes distances et, sinon, des avions électriques. Dans le même esprit que les ULM, ces aéronefs miniatures décolleraient à la verticale et pourraient nous transporter d'une destination à une autre.