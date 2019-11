VIDÉO - Un robot-chien qui patrouille aux côtés de la police : aux Etats-Unis, ce n'est plus une fiction

Mesurant pas loin d'un mètre de haut pour un poids d'environ 30 kilogrammes, Spot peut se déplacer de manière autonome, de jour comme de nuit, en utilisant ses capteurs et des caméras. Alimenté par une batterie rechargeable, l'engin dispose d'une autonomie de 90 minutes. De ce fait, Spot servira principalement pour des missions de courte durée. N’étant pas équipé d’une arme à feu, son rôle se limite, pour l’heure, à s’introduire dans des lieux suspects, piloté à distance par les agents de police via une manette inspirée de la Xbox de Microsoft.

D'autres, en revanche, s'inquiètent de voir ces dispositifs faire peu à peu leur apparition. "Le déploiement de ces technologies se produit plus rapidement que ne le font les systèmes sociaux, politiques ou juridiques", déplore Kade Crockford, directeur du programme Technology for Liberty, cité par Gizmodo. Pour ce défenseur des libertés individuelles, "les agences gouvernementales doivent être plus transparentes et informer davantage le public de leur intention de tester et de déployer ces nouvelles technologies".

Toutefois, comme le rappelle le média américain Wbur News, ce ne serait pas la première fois qu'un robot équipé d'une arme à feu est utilisé par les forces de l'ordre dans le cadre d'une intervention. En 2016, toujours aux Etats-Unis, la police de Dallas avait neutralisé un tireur isolé en envoyant un robot bourré d'explosifs. A l'époque, plusieurs médias avaient demandé à accéder aux images vidéo, mais elles avaient toutes été refusées. Preuve que la transparence, dans ce genre d'affaire, est loin d'être la règle.