VIDÉO - Une page se tourne : les cabines téléphoniques auront (presque) toutes raccroché en 2018

C’est l’histoire d’une disparition inéluctable. En avril 2015, la loi Macron mettait fin pour Orange, ex-France Télécom, à ce qu'on appelait "l’obligation de service universel de publiphonie", enterrant pour de bon des cabines téléphoniques dont le maintien entraînait 10 millions d’euros de perte par an. Et pourtant : en 2000, elles généraient encore 516 millions de chiffres d’affaires. Entre temps, l’avènement du mobile est venu leur porter un coup fatal. De 300.000 en 1997, on n’en compte plus que 15.000, vingt ans plus tard.