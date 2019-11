Vector, une machine intelligente au service du patrimoine et de la haute couture

Vector est une machine qui découpe le tissu avec une précision redoutable. Inventée par l'entreprise française Lectra, basée à Cestas (Gironde), elle est capable de fabriquer vingt chemises par heure, soit deux fois plus que ses concurrentes. Haute couture ou prêt-à-porter, le monde de la mode se l'arrache au vu des multiples avantages qu'elle offre : gain de temps, perte de tissus limitée, économies... Cette technologie made in France est vendue aux environs de 200 000 euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.