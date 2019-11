Vélos : le sprint aux innovations

La technologie s'invite dans le monde des vélos. Depuis quelques temps, on assiste à l'explosion des VAE ou vélos à assistance électrique. En la matière, le Vélo Mad In France produit par une strat-up française est le premier VAE à être fait et assemblé chez nous. Par ailleurs, pour tracer son vélo n'importe où et en toute sécurité, il y a désormais le Bike Tracker, un produit 100% français. Découvrez les autres innovations en termes de vélo en images.