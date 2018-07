VIDÉO - Pas assez de place dans votre iPhone pour vos photos de vacances ? 5 astuces pour récupérer de l'espace en moins de 5 minutes

Votre compte iTunes vous donne le droit à 5 Go de stockage gratuit sur iCloud, le nuage d'Apple. En plus de vous permettre de sauvegarder vos contenus - pour y accéder à tout moment et de n’importe où - vos photos et vidéos ainsi délocalisées pourront libérer de l'espace sur votre smartphone. Rendez-vous dans le menu "Réglages", cliquez sur votre nom, puis sélectionnez "iCloud". Choisissez ce que vous voulez stocker sur votre cloud (photos, contacts, calendrier, mail, etc.) et activez le transfert. Si vous êtes à l’étranger, assurez-vous que vous avez une connexion WiFi à disposition, sinon cela risque de vous coûter cher.