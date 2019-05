Drones, intelligence artificielle, capteurs... la technologie vient aussi en aide à l'agriculture

Parmi les entreprises présentes, on trouve notamment Agropad, qui propose des solutions pour gérer l’eau plus efficacement dans les zones difficiles, notamment pour les agriculteurs africains. Comme un symbole de ces nombreuses startups africaines qui font de l'amélioration de l'agriculture l'un de leurs chevaux de bataille, les Tunisiens de Seabex, présents sur le Lab Orange, ont quant à eux mis au point une intelligence artificielle pour augmenter les rendements et de maîtriser les cultures. Cisco, spécialiste des réseaux, présentera pour sa part un projet actuellement en test en Grande-Bretagne pour connecter les zones reculées en 5G, pour le plus grand bénéfice notamment de l’agriculture et du tourisme.





A voir aussi, bien sûr, de nombreux fabricants de drones. Outre les forêts mosellanes, ces objets sont en effet autant employés pour la surveillance des champs, la gestion des produits ou des récoltes.