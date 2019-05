VivaTech 2019 : la star du salon des innovations est une... voiture

C'est dans cette optique que "19_19 Concept" a été créée, avec une vision de l’ultra-confort et du déplacement en toute liberté dans un monde qui en veut toujours plus. Toujours plus d’électrique pour protéger l’environnement (100%), toujours plus d’autonomie (800 km), toujours plus de sécurité (les pneus bénéficient de plusieurs brevets pour assurer une grande stabilité en conduite autonome et l’habitacle est “flottant” pour absorber les mouvements de terrains), toujours plus de technologie de pointe avec de l’intelligence artificielle pour piloter la voiture mais aussi un assistant vocal pour vos commandes, des écrans pour se connecter, regarder des films…





Certes, la "19_19" n’est qu’un concept qui n’est pas voué à être commercialisé tout de suite -et peut-être même jamais. Mais elle est déjà capable de prendre la route réellement, là où beaucoup de ses homologues ne sont souvent qu’un effet d’annonce dans un très bel écrin. Avec des rondeurs bien affirmées et un certains aérodynamisme, elle a des allures de Batmobile bleue et noire. Son design de capsule transparente lui donne une certaine élégance et un aspect cocon. Son habitacle mise sur l’ergonomie des quatre sièges individuellement séparés et autonomes. “'19_19 Concept' est notre vision du futur de l’automobile à la fois technologique et novatrice, conservant les fondamentaux de Citroën”, explique Linda Jackson, la directrice générale de la firme.