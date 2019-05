VivaTech 2019 : Le Pavé Parisien, du son (bien français) en béton !

On pourrait croire à un coup, à un gimmick de start-up, et pourtant il n'en est rien. Si l'on fait plus couramment des enceintes en bois, en plastique, en métal, en verre même, Le Pavé Parisien, présent cette semaine au salon VivaTech de Paris, n'est pas le premier à tenter de faire du son avec du... béton. Pourquoi ? Simplement pour sa résistance aux vibrations ou sa rigidité, qui permettent au haut-parleur proprement dit d'envoyer du bon gros son, sans que l'enceinte ne vibre trop.





Le procédé avait déjà été expérimenté sans suite par de grands anciens du haut-parleur à la française, Ellipson entre autres. L'essai est aujourd'hui transformé aujourd'hui grâce aux propriétés de bétons plus récents qui permettent de produire des enceintes plus petites.