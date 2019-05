VivaTech 2019 : Nabla, la start-up française star montante de l'I.A.

Il faut penser à Nabla comme à un éditeur de logiciels, affairé à créer des systèmes que toute entreprise ou presque pourrait intégrer. Premier marché : le service client, où Nabla imagine un logiciel qui écouterait les appels aux hotlines pour détecter les besoins du client, présenter au hotliner les meilleures solutions en temps réel et le laisser se concentrer sur l'écoute, l'empathie. Bref, le service proprement dit.





Pour la suite, Alexandre Lebrun imagine un système branché sur les serveurs des entreprises pour les avertir des signes annonciateurs d'une démission, voire d'un burn-out. Une sorte d'intelligence au service du bonheur au travail qui signalerait aux ressources humaines qu'il faut s'intéresser de plus près au devenir de tel ou tel salarié quand la tonalité de ses messages laisse entrevoir qu'il serait insatisfait de son quotidien. Nos serveurs de mail savaient déjà détecter le spam et les virus. Ils sauront demain comprendre le mal-être au bureau. Et ce ne sont que deux des projets sur lesquels Nabla travaille aujourd'hui...