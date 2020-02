VIDÉO - Voici R2, la première camionnette de livraison sans chauffeur autorisée à rouler

À côté de la voiture autonome, c'est l'un des enjeux les plus marquants du marché de la nouvelle mobilité. La livraison finale, la logistique du dernier kilomètre, est un champ de bataille technologique et économique entre des géants de la logistique, de l'e-commerce et des startups. Et cette semaine, c'est une startup qui a marqué un point décisif.

Elle, c'est Nuro, en Californie. Elle travaille sur le sujet depuis quelques années déjà et vient de décrocher un sérieux sésame : une exemption signée du Département du Transport américain, un sauf-conduit qui lui permet de mettre sur les routes, en toute autonomie, ses véhicules de livraison sans conducteur.