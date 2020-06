Voler sans polluer : pourra-t-on bientôt voyager à bord d'un avion électrique ?

Le projet de certification s'est déroulé en deux volets, a précisé l'EASA: "tout d'abord les activités de certification typiques liées à l'avion et en parallèle un programme coordonné d'essais en vol". "Cela donne de l'optimisme, également aux autres concepteurs d'avions électriques, quant à la possibilité d'obtenir la certification de type des moteurs et des avions électriques", a estimé Ivo Boscarol. Selon lui, cette certification "est le premier pas vers l'utilisation commerciale d'avions électriques".

C'est donc en Slovénie que l'on trouve l'usine qui produit en série ces avions électriques, aux côtés d'appareils à moteur thermique. Cela fait cinq ans que les ingénieurs travaillent à repousser toujours plus loin les limites technologiques. Car le poids des batteries électriques force les concepteurs à alléger le poids de la carlingue. Sur ces avions, la fibre de carbone a donc remplacé l'acier. "On a pris toutes les connaissances et les compétences de notre chaîne de production thermique pour les transférer sur la chaîne électrique", indique Ivo Boscarol, patron de Pipistrel. Un pari payant pour ce passionné d'aviation : sur 220 avions qui sortent chaque année de l'usine, un tiers sont électriques. Leur prix ? 160.000 euros. Le même que celui des avions thermiques.

Pour Jérôme Cornaert, pilote instructeur (Fédération français d'aviation), c'est en vol que la différence est marquée entre les avions thermiques et électriques. A bord d'un avion électrique, "il n'y a aucune vibration, on pilote dans un environnement plus reposant, il y a moins de fatigue", dit-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ces appareils sont silencieux et rendent le quotidien des riverains des aérodromes bien moins pénible. Au sol, la différence est économique. Tandis qu'il faut 20 litres pour faire le plein d'un de ces petits avions, pour environ 50 euros, du côté de l'électrique, le coût est vingt-cinq fois moins important : entre un et deux euros l'heure de rechargement à la borne.

Alors, pourra t-on bientôt prendre l'avion sans incidence sur l'environnement ? C'est la grande question. Et la recherche technologique pour alléger les moteurs électriques sera l'un des enjeux de l'avenir. L'avionneur Airbus explore cette voie avec son E-Fan, un concept d'avion électrique destiné aux aéroclubs comme alternative aux avions classiques, par définition plus bruyants et plus polluants. Ce petit appareil entièrement en composite, propulsé par deux moteurs électriques dotés de batteries, est un démonstrateur qui "préfigure l'aviation plus électrique de demain", selon Airbus. "Le poids de cette technologie est le principal problème. L'allègement, l’optimisation en volume sera progressive et se fera à petit pas, il y aura une nécessité d'investissement dans la recherche technologique", détaille Olivier Maillard, chef de projet de l'E-Fan X chez Airbus.

Pour l'avionneur, il s’agit de développer la propulsion hybride en vue de l’adapter à des avions de plus grande taille, lorsque la technologie le permettra. Car les obstacles technologiques sont encore nombreux, en premier lieu l'autonomie et la puissance nécessaire pour faire voler un avion. Pour l'heure, l'E-Fan peut voler une heure et dispose d'une demi-heure d'autonomie supplémentaire.