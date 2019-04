Vous comptez télécharger illégalement la dernière saison de "Game of Thrones" ? Attention, vous risquez gros !

Le succès ne se dément pas pour Game of Thrones, qui reprend du service dans la nuit du 14 au 15 avril pour une 8e et ultime saison. Championne des diffusions, jouissant d’une cote de popularité internationale, la série est évidemment la plus téléchargée illégalement sur internet depuis plusieurs années. Et si cela fait le bonheur des fans, les cybercriminels se frottent aussi les mains. Ils ont en effet trouvé là de quoi propager des logiciels malveillants à grande échelle.





Selon Kaspersky, le spécialiste de la cybersécurité, Game of Thrones est même tout simplement la série la plus ciblée pour pirater des ordinateurs. En 2018, 126.340 personnes ont ainsi été infectées par un maliciel récupéré via un épisode. La plus populaire pour le téléchargement illégal, Game of Thrones arrive logiquement en tête avec 17% des contenus infectés (20.934 contenus piratés). Le tout alors qu'elle était en pause, sans aucun nouveau épisode ! Kaspersky a notamment détecté que les premiers et les derniers épisodes de chaque saison étaient les plus privilégiés des cyberpirates. Au total, en deux ans, Kapersky a repéré 33 types et 500 familles différentes de menaces.