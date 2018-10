VIDÉO - "Waterwall" et "Bob", la double révolution du lave-vaisselle

L'autre nouveauté concerne les célibataires, les jeunes couples, et tous ceux qui n'ont souvent pas la place ou les moyens de s'offrir un lave-vaisselle, et surtout un lave-vaisselle qui n'a pas été pensé pour eux. Même au rayon des modèles compacts, on tombe rarement sous la dizaine de couverts, bien trop pour une ou deux personnes. Une startup vendéenne, Daan Tech, a donc voulu imaginer un appareil tout petit et facile à installer.





Ce sera donc "Bob -référence à Bob l'Éponge-, un engin capable de laver au quotidien la vaisselle de deux personnes : quatre assiettes, quatre verres, quelques tasses et couverts, et rien de plus. Avec un design qui fait un peu penser à un mini-frigo, il se pose naturellement à côté de l'évier, là où séchait la vaisselle lavée à la main.