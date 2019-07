Handicap, genre, couple... voici les emoji qui vous attendent à l'automne

Parmi les nouveautés, un gros focus sur le handicap. Apple avait proposé une très large liste d'emoji à Unicode Consortium, l'organisation mondiale qui valide les codes des émoticônes pour les différents supports et systèmes. Ils ont donc été validés. Sur les prochains claviers dédiés aux emoji, on trouvera ainsi des images pour représenter une personne sourde, avec une canne ou en fauteuil roulant, ou encore pour identifier plusieurs formes de prothèse... Et pour chaque catégorie, il sera possible de le décliner en plusieurs représentations physiques et sexes.