Vidéos, webcams, liberté… comment Internet a modifié la préparation de vos vacances

Autre enseignement : "La recherche de séjour ne se fait plus du samedi au samedi. Les gens veulent être bien plus libres", note-t-on du côté de Google. Les recherches se tournent de plus en plus vers des séjours du dimanche au dimanche ou en mid-week (lundi-jeudi ou jeudi-dimanche). Et les usages digitaux comme les habitudes évoluent énormément. "Il faut sortir de l’idée préconçue que les gens viennent sur Internet pour réserver en dernière minute", explique Serge Laurens.





Et de fait, si Google a analysé les recherches effectués entre août et janvier, le géant américain a cependant noté que les internautes préparaient alors aussi bien leurs vacances pour février-mars que pour… juillet prochain ! Alors les voyagistes doivent aussi modifier leur façon de procéder, reconnait TUI France. Les offres "dernière minute" intéressantes sont de plus en plus décalées dans le temps façon "Early Birds" pour récompenser les acheteurs qui s’y prennent très en amont, avec d’énormes remises. "On remarque qu’il y a en général un délai de deux mois entre le début des recherches de vacances et l’achat réel", ajoute Serge Laurens.