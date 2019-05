Vie privée : le RGPD, une première bougie et des millions d'amendes au tableau de chasse

Reste que le RGPD n'a pas encore tout réglé. La suite arrive donc bientôt, avec la directive e-Privacy, votée fin 2017. Là où le RGPD concerne surtout les données personnelles, e-Privacy se concentre sur les cookies et les échanges de données, jusqu'à celles des objets connectés. "Cela concerne toute l'industrie," détaille Étienne Drouard, "les transports, tous les capteurs qui suivent par exemple l'activité d'un paquebot, tous ceux liés à la production ou à la consommation énergétique. Tous ces capteurs délivrent une information sur leurs utilisateurs et permettent de mesurer la productivité des employés. Bref, tout capteur produit de la donnée et les règlements la considèrent comme une donnée personnelle".





Une protection totale et une bonne intention louable, dont on ne sait cependant pas encore mesurer les conséquences. "S'il faut un consentement explicite à chaque utilisation possible de chaque donnée, cela peut poser des problèmes de compétitivité. Sans données, pas d'intelligence artificielle, de villes intelligentes ou de voitures autonomes", prévient Etienne Chouard.