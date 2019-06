Visiter la pyramide de Khéops sans quitter Paris

Surplomber le plateau de Gizeh, pénétrer dans la pyramide de Khéops, cela est désormais possible sans quitter Paris. À la Cité de l'Architecture, vous pouvez désormais visiter l'intérieur de la grande pyramide en réalité virtuelle. C'est l'équipe de la mission ScanPyramids qui est à l'origine de cette expérience. Ces chercheurs ont travaillé en Égypte sur la vraie pyramide.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.