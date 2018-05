Viva Tech 2018 : Rencontre avec Joe, le robot compagnon pour les enfants asthmatiques

Un plongeon dans l'univers de Star Wars. C'est un peu la sensation qu'a le visiteur au salon Viva Technology qui se tient à la Porte de Versailles à Paris. Les robots peuplent les allées. Ils voient, communiquent, séduisent et sont capables de saisir des objets ou encore de se déplacer dans des zones inaccessibles aux humains. Et la star du moment s'appelle Joe, un petit robot compagnon conçu pour les enfants atteints de maladies chroniques telles que l'asthme. Il raconte des histoires, chante et joue pour faciliter le moment des prises de médicaments.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.