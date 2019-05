Comptable, banquier... quels sont les métiers menacés par l'intelligence artificielle ?

BOULEVERSEMENT - Selon une étude publiée fin 2018, plus de deux millions d'actifs pourraient voir leurs emplois disparaître à cause de la révolution numérique. Les secrétaires, les comptables et les employés de banque seront les plus touchés. Mais l'intelligence artificielle, qui sera à l'honneur au salon VivaTech cette semaine, va aussi permettre la création d'autres professions.