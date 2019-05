Course de voitures autonomes, foot virtuel... : que voir ou que faire samedi à VivaTech pour la journée grand public ?

Faites bouger des objets par la pensée !

Et si vous vous faisiez un match de foot pas comme les autres ? Mentalista (stand F30-015) propose de tester vos neurones. Pas besoin d'équipement particulier ou de talent balle au pied. Trois électrodes suffiront dans cette rencontre en un-contre-un. Car pour bouger le ballon et le déplacer vers le but adverse, il faut utiliser… son imagination. Votre cerveau va piloter la balle à force de conviction.





Que la Force soit avec Magic Leap !

Sur le Lab BNP Paribas, on s'essaie à la réalité virtuelle via Magic Leap, une startup floridienne qui a mis au point des lunettes de réalité augmentée permettant d'injecter de la 3D plus vraie que nature dans le monde environnant. Et pour tester ce produit révolutionnaire, vous pourrez vous essayer à diverses expériences via Star Wars, Angry Birds ou encore Tonandi.