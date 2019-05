VivaTech 2019 : 6 innovations pour offrir une vie numérique saine à vos enfants et ados

Bookinou

Selon les chiffres d'une étude Ipsos Junior Connect réalisé en 2017, les enfants de moins de six ans passent plus de 4h30 sur le web chaque semaine et plus de 3 heures par jour face à des écrans en tous genres. Pour y remédier en partie, et surtout lutter contre les problèmes d'apprentissage de la lecture, Bookinou a trouvé une solution. La start-up a mis au point un boîtier de lecture à l'allure rigolote et arrondi. Celui-ci va lire à haute voix les histoires enregistrées par les parents, les grands-parents et autres adultes. Il suffit ensuite d'enregistrer l'histoire sur l'appli Bookinou, d'associer l'audio au livre via une gommette électronique collée sur celui-ci, puis de donner le livre et l'objet à l'enfant. Il est même possible d'ajouter des bruitages et des effets sonores lors de l'enregistrement. Et cela marche du coup avec n'importe quel livre !





Prix : 65 euros – De 3 à 7 ans - Disponible au second semestre