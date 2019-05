Apprentissage du code aux réfugiées, prix européen… : une semaine de la tech sous le signe de la femme numérique

Une chance pour tous et surtout pour toutes. C’est l’un des messages forts portés par la salon VivaTech cette semaine autour de la place des femmes dans le numérique. Il faut dire que les chiffres sont loin de donner le vertige : on ne compte que 9% de femmes dirigeantes dans les start-ups et moins d’un tiers d’entre elles dans le digital.





Alors le salon des innovations, qui a promis d'arriver à une égalité femmes-hommes parmi ses speakers, met les bouchées doubles. Des tables-rondes, des challenges réservés à des start-ups dirigées par des femmes ou encore la remise d’un prix de l’Union européenne pour les femmes innovantes sont au programme des trois jours qui se tiennent à Paris (16-18 mai). L'association Elles Bougent organise d'ailleurs une journée particulière dès le jeudi pour mettre en relation des étudiantes et des expertes du secteur tech (start-upeuses, ingénieures, spécialistes, etc.). Une table-ronde "Women Show : Et pourquoi pas la tech !" sera organisée à 17h15.