VivaTech 2019 : vous voulez devenir espion ? La DGSE recrute au salon de l'innovation

Sur leurs badges, des prénoms, mais pas de nom de famille. “Christophe”, “Sébastien”, “Dominique” distribuent de petits dépliants aux visiteurs, parfois surpris de découvrir le stand, celui de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le service de contre-espionnage français. Ils sont aussi là pour répondre aux questions. Plus exactement, à quelques questions simples, tout au plus. S’ils sont ici, au salon VivaTechnology à Paris, c’est pour servir de vitrine discrète à la plus muette des organisations de la “Grande Muette”.





But avoué : recruter, en nombre, de nouveaux spécialistes, pour une organisation dont les missions reposent aujourd’hui plus sur la technologie que sur l’imagerie de l’époque la Guerre Froide. “Nous ne sommes clairement plus dans le renseignement à la papa”, nous explique “Caroline”. Nous sommes désormais dans une course technologique. Et la DGSE est vraiment en pointe, mais nous n'en montrons rien", ajoute-elle. De quoi illustrer toute la difficulté à recruter d’une organisation qui doit garder le silence.





Pour autant, sur les profils recherchés, le renseignement extérieur est plus prolixe. Vous êtes data-scientist, crypto-mathématicien, ingénieur en sécurité informatique, technicien en télécoms ? Alors votre CV intéresse la DGSE. Et pour cause : d’ici à 2022, ce sont plus de 1500 nouvelles recrues, toutes disciplines confondues, que l’agence devra séduire.