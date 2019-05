VivaTech 2019 : domotique, cloud, IA... Que signifient vraiment les mots high-tech du quotidien ?

Derrière ce mot très à la mode venant de "domus" (maison en latin) et automatique, se cache en fait la gestion centralisée et automatisée des équipements techniques et technologiques de la maison. Que ce soit aussi bien les ouvrants (volets, portes, garage, etc.) que les énergies (chauffage, électricité), la sécurité ou le multimédia (audio, vidéo, informatique). Le but est alors de faciliter l'utilisation, assurer la sécurité et le confort, et permettre des économies dans les habitations. Dès qu'au moins deux objets électriques ou électroniques sont reliés à un réseau de communication (de manière filaire ou non) et peuvent être gérés à distance, on parle de domotique.