VivaTech 2019 : exo-squelette, réalité augmentée..., on s'est promené dans le futur

Le salon VivaTech a ouvert ses portes ce 16 mai 2019 à Paris. Les entreprises participantes ont montré que la technologie n'a pas de limite. On y trouve le contrôle d'un objet par la pensée, un exosquelette offrant une meilleure mobilité aux handicapés, ou encore le casque de réalité augmentée. Ce dernier permet aux futurs chirurgiens d'apprendre plus facilement en 3D.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2019 présenté par Jacques Legros. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.