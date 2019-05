VivaTech 2019 : de Kasparov à Bolt, les stars vont animer le salon de l'innovation

Pour prouver l’attrait grandissant de l’événement, le casting des intervenants qui interviendront sur la scène du Dôme de Paris ou qui ont prévu de se rendre sur place est assez impressionnant. On y trouve autant de stars politiques que de pontes du milieu high-tech. Le président de la République Emmanuel Macron est tout d'abord attendu pour l’ouverture jeudi matin. Il devrait ensuite s'exprimer lors d'un discours. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau ou Paul Kagame, le président du Rwanda, qui dispose aussi d’un pavillon sur place, sont aussi annoncés. L’ancien président François Hollande, désormais à la tête de la fondation La France S’engage, sera également présent tout comme le mathématicien Cédric Villani, député de l’Essonne. Plus inattendus, l’ancien champion olympique du sprint Usain Bolt ou la légende des échecs Gary Kasparov, désormais ambassadeur de la solution antivirus Avast, sillonneront les stands ou viendront prendre la parole.





"Une des signatures de VivaTech, c'est la possibilité d'avoir des orateurs parmi les grandes stars de l'économie numérique, et parmi ceux qui feront l'économie numérique de demain", se félicite Maurice Levy, président du conseil de surveillance de Publicis et instigateur du salon. Et une fois de plus, il a su attirer les noms prestigieux : des responsables et présidents d’envergure comme Stéphane Richard (Orange), Ginni Rometty (IBM), Jimmy Wales (Wikipedia) ou encore Mickey Mikitani (Rakuten) et Börje Ekholm (Ericsson). Le président du géant chinois Alibaba, Jack Ma, viendra quant à lui tenir une conférence sur l’apport d’internet dans la transformation de son groupe en poids lourd de la tech mondiale.