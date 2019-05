VivaTech 2019 : la 5G arrive bientôt, que va-t-elle changer dans votre quotidien ?

Tout pourra passer avec encore plus de facilité grâce à la 5G. On évoque déjà des utilisations pour la ville intelligente, grosse consommatrice d'objets connectés et donc de débit. Les véhicules connectés ont aussi la 5G en ligne de mire. Ericsson, Intel, Huawei multiplient ainsi les tests sur les voitures autonomes et les infrastructures qui nécessitent des débits plus importants, mais surtout plus stables. Et cela pourrait aussi permettre aux véhicules de se connecter entre eux pour gagner en sécurité ou aux infrastructures urbaines pour communiquer. "On estime qu'une dizaine de secteurs industriels vont être modifiés dans leur fonctionnement avec l'arrivée de la 5G", explique à LCI Viktor Arvidsson, directeur de la Stratégie chez Ericsson.





La consommation de vidéo, la plus gourmande en bande passante des smartphones, va aussi profiter pleinement des très hauts débits. "On ne se cantonnera pas au streaming. Cela va permettre de faire plus d'immersif, de la vidéo 360°, de la 4K plus facilement. Le jeu en ligne ne sera plus réservé aux seuls ordinateurs pour une question de débit. Les smartphones vont aussi en profiter. Cela permettra de se connecter plus facilement à tout", souligne Viktor Arvidsson. Tout cela entraînant un changement dans les habitudes de consommation et les usages, les réseaux sociaux et le streaming ayant sans doute été, avec l'explosion de la 4G, les grands bénéficiaires des dernières prouesses technologiques.