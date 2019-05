VivaTech 2019 : mais que vient faire Usain Bolt au salon de l'innovation ?

Reste que l’ex-sprinter y croit et veut aller vite dans le déploiement de ses engins. Quelque 450 trottinettes vont ainsi commencer à arpenter les rues parisiennes à compter de lundi prochain. Leur particularité : un look différent en aluminium, annoncé plus costaud et plus sécurisant que les 11 modèles déjà en circulation dans la capitale. “Ces opérateurs se fournissent tous chez la même entreprise chinoise. Nous, nous avons voulu un produit avec une autre philosophie et une vision sur le long terme. Si nous sommes un bon opérateur, les utilisateurs seront de plus en plus nombreux. Nous devons faire un produit de qualité”, confie Sarah Haynes, co-fondatrice et dirigeante de BOLT Mobility.





C’est elle qui a eu l’idée d’aller soumettre le projet à Usain Bolt qui y a répondu favorablement, conscient de la complexité de se déplacer dans les villes modernes avec tous les embouteillages. Et l’importance accordée à la sécurité et à l’éco-responsabilité du produit l’a séduit.