VivaTech 2019 : malvoyance, autisme, handicap... Quand la technologie se met au service de l'accessibilité

Ce n'est donc sans doute pas sans raison que Microsoft a innové en lançant l'an dernier la première manette adaptative pour les amateurs de jeux vidéo présentant des handicaps. L'entreprise a également initié le programme "AI for Accessibility" ("L'intelligence artificielle pour l'accessibilité") afin de concevoir des produits offrant une meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap. C'est par exemple lors d'un hackathon organisé en interne que Saqib Shaikh, malvoyant, a eu l'idée de Seeing IA. "Cela permet à chaque personne malvoyante de compter sur l'IA pour comprendre ce qu'il se passe autour d'elle, qui se trouve à proximité et avec quelle humeur", nous explique-t-il.





Seeing AI est une application gratuite sous iOS qui va permettre de scanner tout ce qui nous entoure. L'assistant vocal peut alors décrire une personne face à vous, la distance à laquelle elle se trouve et son expression (neutre, souriant, pas content). Il est même possible d'associer un visage à un nom et l'IA saura vous la reconnaître. Cela fonctionne aussi pour les objets disposant d'un code-barres qui est scanné (et la voix explique aussi comment le trouver en tournant l'objet) et narré vocalement. Conçue spécialement pour cette appli présentée en version beta sur VivaTech, l'IA parvient également à détecter un billet, à décrire tous les éléments et textes d'une photo simplement en appuyant sur des parties de l'écran.