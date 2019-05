Robots : bientôt nos futurs collègues

Fabriqués pour soulager le travail des hommes, les robots pourraient bientôt devenir nos assistants personnels. Si certains peuvent accueillir et indiquer le chemin, comme ceux qui sont à l'entrée du salon VivaTech à Paris, d'autres sont destinés à vendre. Il existe même des robots pour les hôpitaux. Ils permettent aux chirurgiens, qui le pilotent, d'être encore plus précis, sans aucune fatigue ni tremblement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.