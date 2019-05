À VivaTech, un luxe de technologies

Parmi les innovations glanées auprès de startups partenaires du géant du luxe, ce système de paiement sur mobile pensé pour les commerces traditionnels. Ouvrez votre compte sur le smartphone, et vous n'aurez plus qu'à scanner le code-barre de l'article que vous voulez acheter. Payez dans l'app, et sortez du magasin, le passage en caisse ne vous concerne plus. La démo ne concerne encore qu'une grande chaîne de magasins de cosmétiques, mais pourrait s'étendre à d'autres types de magasins, des supermarchés de quartier par exemple.