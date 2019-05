VivaTech 2019 : un nouveau record de visiteurs !

Un succès. Le salon Viva Technology a fermé ses portes samedi après trois jours d’innovations, de conférences et annonces. Et ses organisateurs peuvent être contents. Plus de 124.000 personnes ont en effet sillonné les allés de Paris Expo, porte de Versailles, alors qu’elles n’étaient que 45.000 pour l’inauguration de l’événement en 2016 et 100.000 l'an passé.





VivaTech avait décidé cette année de repousser les murs et d’occuper deux halls (1 et 2.2) ainsi que le Dôme de Paris-Palais des Sports pour accueillir encore plus de visiteurs venus du monde entier et pas moins de 13.000 startups. Pari réussi donc pour cette quatrième édition.