Vivatech : le moteur de recherche français Qwant s'allie à Microsoft, pour grandir plus vite

Si Qwant cherche plus de capacités technologiques, c'est pour faire face à sa croissance. Le petit moteur a grossi, tant dans le nombre de pages qu'il indexe qu'en nombre d'utilisateurs. Vendredi, le moteur de recherche annonçait qu'il allait devenir le moteur de recherche par défaut préconisé à toutes les directions informatiques de l'administration française. Il sera aussi proposé comme l'un des moteurs par défaut dans Edge, le navigateur... de Microsoft.





Pour autant, le patron de Qwant le sait : pour certains fans du service, la poignée de mains peut surprendre. Éric Léandri veut être clair : le marché tient plus du partenariat que de l'alliance, Qwant et Bing continueront à coexister sur le marché. L'ambition du premier, c'est d'utiliser sa nouvelle infrastructure pour gagner l'Europe, pays par pays, comme une alternative plus locale à Google. Pour autant, l'entreprise restera maîtresse de ses algorithmes, de ses données, ce qui ne choque personne, côté Microsoft. "On a aujourd'hui une plateforme qui peut aider toutes sortes d'entreprises à se développer plus vite", explique Carlo Purassanta, Président de Microsoft France, "On peut même souvent être concurrents de certains produits. L'offre de Qwant est différente de Bing, elle est plus locale, et on va moins loin qu'eux sur la vie privée, mais c'est un partenaire à qui on donne les mêmes moyens que ceux auxquels on a accès."