Vivatech : taxis volants... la révolution des transports

Voiture, avion, hélicoptère, les frontières entre tous ces véhicules sont de plus en plus floues. Au salon Vivatech à Paris, une marque présente une voiture qui se transforme en petit avion. De son côté, la RATP a annoncé un partenariat avec Airbus pour envisager d'ici cinq ans l'utilisation de taxis volants, reliant certaines grandes gares ou aéroports en région parisienne. Plus de détails avec Yani Khezzar.



