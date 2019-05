VivaTech 2019 : Macron tente d’apaiser les tensions face à Huawei

Entre-temps, interrogé sur les tensions entre Washington et Pékin sur la 5G et l'opérateur chinois Huawei, il a voulu apaiser la situation, en jugeant "pas approprié" de "lancer maintenant une guerre technologique ou une guerre commerciale vis-à-vis de quelque pays que ce soit". Selon lui, "ce n'est pas le meilleur moyen" de défendre la sécurité nationale d'un pays ni de faire "baisser les tensions". "Notre perspective n'est pas de bloquer Huawei ou toute autre entreprise mais de préserver notre sécurité nationale et la souveraineté européenne", a-t-il ajouté.





Il a encore souligné que "la France et l'Europe sont pragmatiques et réalistes". "Nous voulons développer l'emploi, les affaires, l'innovation. Nous croyons à la coopération et au multilatéralisme". "En même temps, pour la 5G, nous faisons très attention à l'accès aux technologies cœur de réseau pour préserver notre sécurité nationale", a-t-il assuré.