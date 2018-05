Voici à quoi ressembleront vos voyages dans le futur

Dans une agence de voyages du futur, le voyagiste va pouvoir s'appuyer sur une intelligence artificielle pour concocter des vacances idéales. L'outil va en effet analyser et scanner tous vos précédents voyages, en prenant en compte vos avis. Avec ces informations, il va vous proposer la destination idéale qui correspond à vos envies et à votre budget. En plus d'indiquer le lieu, l'assistant réservera tout seul en fonction du temps qu'il fera. Une fois arrivé sur le lieu de vacances, plus besoin de guide touristique ni de carte. Vous n'aurez qu'à utiliser des lunettes de réalité augmentée. Celles-ci affichent des images et des informations diverses sur le décor se trouvant devant vous. Elles indiquent aussi le chemin à suivre, dessiné sur le sol.