Voici le bracelet qui va vous protéger des micros espions

A l’heure où tout est connecté, on se sent, à juste titre, encerclé, espionné. Et parmi les mouchards possibles, les assistants vocaux, embarqués notamment dans les objets et enceintes connectés, inquiètent le plus avec leurs multiples micros intégrés.

Deux chercheurs de l’université de Chicago, Ben Zhao et Heather Zheng, ont planché sur le sujet afin de concevoir un objet qui puisse les protéger de tous ces micros. Ils ont donc mis au point un étrange bracelet. Celui-ci se compose de plusieurs mini haut-parleurs 3W qui émettent des ultrasons pour brouiller les micros aux alentours et vous éviter ainsi d'être espionné si jamais vous êtes au téléphone ou en pleine discussion.