Voici les meilleurs tweets français de 2018

Pour autant, on n'a pas parlé que de foot sur Twitter cette année, on a aussi beaucoup parlé politique. De quoi expliquer que la personnalité la plus citée de 2018 soit le Président de la République, un @EmmanuelMacron sujet de plus de conversations que Donald Trump, Jean-Luc Mélenchon, et Marine Le Pen, seuls autres politiques présents dans le Top 10. Côté artistes, la surprise tient à l'explosion de la K-Pop, la pop Coréenne, dont les deux groupes-stars, BTS et EXO, prennent les deux premières marches du podium, devant Booba (qui sera probablement ravi de ne pas voir Kaaris dans le Top 10), et des stars anglo-saxonnes comme Rihanna, Ariana Grande, Kanye West et Beyoncé.