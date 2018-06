Volonté, femmes, jeux mobiles, communauté, patience... Ce que l'on a appris des conférences de l'E3 2018

On disait la firme en retrait par rapport à Sony et sa PlayStation, prête même à se retirer du jeu vidéo. Que nenni ! Lors de sa conférence pré-E3, Xbox, la branche gaming du géant américain a montré qu'elle était bien là et pas disposée à lâcher l'affaire, bien au contraire. Au terme de plus de 1h40 de conférence, Xbox a lâché les chevaux en dévoilant pas moins de 18 jeux exclusifs dont les prochains épisodes de ses deux sagas emblématiques (Halo Infinite, Gears 5), son célèbre jeu de simulation de course Forza Horizon 4 et de nombreux jeux en avant-première (Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077, Devil May Cry 5, etc.) même s'ils ne seront pas exclusifs à la seule Xbox.





Pour rassurer ses joueurs, Microsoft a également promis de renforcer son offre sur abonnement, le Xbox Game Pass qui permet pour 9,90€/mois de jouer à une centaine de jeux sans limite. Celui-ci s'enrichit chaque mois et comptera les prochains grands hits maison dès leur lancement. Et pour rendre l'offre encore plus costaud, Xbox a annoncé le rachat de cinq studios qui vont, dans les prochaines années, concevoir des exclusivités pour la Xbox One et le service Game Pass. Et le jeu vidéo chez Xbox, c'est aussi le futur. En toute fin de conférence, Phil Spencer, le patron de Xbox, a annoncé que la marque travaillait au futur du jeu vidéo. Cela passerait par le cloud et le jeu dématérialisé, "mais en qualité console".