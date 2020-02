Vos comptes Paypal et Google Pay sont-ils vulnérables à une attaque sans contact ?

Des achats en ligne, souvent d'objets high-tech, pour des centaines, voire des milliers d'euros. Voilà ce qu'ont découvert sur leur compte en ligne des clients de PayPal, dont nombre d'entre eux sont situés en Allemagne. Des achats frauduleux effectués aux États-Unis, notamment dans des magasins Target, sans que l'on sache précisément si les articles ont été payés sur place, ou commandés et payés en ligne. Jusque-là, la piste des fraudeurs semble un peu floue.

Elle se précise quand on découvre que toutes les victimes ont un point commun : elles ont connecté leur compte Paypal au système de paiement mobile Google Pay, qui permet d'effectuer des paiements sans contact dans les commerces. Un détail qui a mis la puce à l'oreille de Markus Penske, un chercheur allemand en sécurité informatique. Et pour cause : lui dit avoir rapporté à Paypal une faille mettant en jeu la connexion des deux systèmes, faille rapportée... il y a un an déjà.