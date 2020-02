Votre Samsung vous avertit d'un "traçage" en cours ? Pas de panique, vous n'êtes pas seul

Ouvrir l'oeil, et découvrir sur l'écran de son smartphone une curieuse notification, "Traçage du mobile". C'est l'expérience un peu curieuse que vivent depuis ce jeudi matin des utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy. Et forcément, au saut du lit, ça surprend un peu.

Si le bug semble répandu, il n'est pas systématique, nombre d'utilisateurs de smartphones Galaxy n'ayant pas reçu la fameuse notification de leur appli "Traçage de mobile". On ne sait pas non plus si le bug est circonscrit à une zone géographique précise. Pour l'heure, les messages d'utilisateurs sur les réseaux sociaux semblent principalement venir d'Europe et des États-Unis. Au moins, ce bug aura eu le mérite de faire découvrir l'application à ceux qui ne la connaissaient pas encore. Pour le jour où il leur faudra vraiment "tracer leur mobile."