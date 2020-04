Word, Outlook, PowerPoint... ce qui change avec Microsoft 365 !

Depuis le 21 avril, la mise à jour est déployée pour tous les utilisateurs qui possédaient déjà Office 365. Les nouveaux utilisateurs vont directement migrer vers Microsoft 365 et l’une de ses deux nouvelles offres : Microsoft 365 Personnel et Microsoft 365 Famille.

En ouvrant votre ordinateur, vous avez peut-être constaté quelques changements alors que vous lanciez Word ou Outlook. Si vous avez fait la mise à jour demandée, Office 365 et toute sa suite d’applications ont un peu changé sur le fond et parfois sur la forme. Dites bonjour à Microsoft 365 ! Loin d’être un tout nouveau service, il s’agit avant tout d’un changement de nom pour la suite bureautique emblématique et de l’ajout de quelques nouveautés.

- Microsoft Editor : disponible en 20 langues, il apporte de nouveaux outils pour corriger un texte, conseiller sur les tournures et les bonnes formulations, rendre le tout plus inclusif... En plus de déceler fautes d'orthographe et de grammaire, l'intelligence artificielle appliquée à Editor vous conseille sur la bonne tournure de phrase à employer selon le contexte de votre texte (mémoire d'étudiant, lettre de motivation, dossier thématique...), vous propose des synonymes pour éviter les doublons et répétitions. Editor est aussi capable de pister sur le web si une partie de votre prose provient d'un autre site afin d'éviter les plagiats involontaires en ayant copié-collé un texte (fonctionnalité web à venir), de vous suggérer des réécritures de phrases pour plus de fluidité, etc.

Il est accessible dans Word et Outlook, mais aussi intégré aux navigateurs Edge et Google Chrome. Vous pourrez ainsi l’utiliser sur Facebook, LinkedIn et n'importe quel autre site pour vérifier votre orthographe et votre grammaire.