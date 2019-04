Vous avez encore Internet Explorer sur votre ordinateur ? Désinstallez-le vite !

Vous pensiez que plus personne ne se servait d’Internet Explorer (IE) ? Et bien, détrompez-vous ! Longtemps navigateur web phare des ordinateurs sous Windows et remplacé depuis 2015 par Edge, il est encore bien souvent là, dans un coin de votre bureau virtuel ou de la barre de menus, désormais abandonné à son triste sort.





Une faille a été récemment mise à jour et elle s’en prend à Internet Explorer, qui n'a jamais brillé par sa sécurité. John Page, chercheur en vulnérabilité, explique qu'elle permet à des cyberpirates de voler vos données. Et ce même si vous n’utilisez pas IE ! Certaines de ses fonctionnalités, comme l’ouverture de fichiers MHT (ancien format d’archive utilisé pour sauvegarder des pages web, remplacé aujourd’hui par le HTML) reçus par mail, restent en effet utilisées par défaut par des versions récentes de Windows. Si vous cliquez sur la pièce jointe, un hacker peut donc se servir de ce fichier MHT pour accéder à distance à votre ordinateur et en récupérer les données.