Vous comptez effectuer vos courses de Noël en ligne : attention aux délais de livraison !

Pour réaliser quelques économies en amont, il y a eu le mois de novembre avec son Black Friday, suivi du Cyber Monday. Mais même en vous ruant seulement maintenant sur Internet, vous avez encore de grandes chances d’avoir vos cadeaux à temps sous le sapin.

Une étude LSA et B2B Intelligence de 2017 constatait ainsi que 58% des consommateurs n’avaient toujours pas bouclé leurs achats quatre jours avant Noël. Les sites en ligne, la livraison rapide et autres solutions de dernière minute font alors le bonheur des vendeurs comme des acheteurs. Si seulement un cadeau sur cinq est acheté sur internet, il faut néanmoins anticiper les dates limite de commande et les délais de livraison.