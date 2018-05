Vous passez trop de temps sur Instagram ? Vous allez bientôt devoir l'admettre...

Cette initiative de Google, comme celle d’Instagram, tend à responsabiliser les utilisateurs et à les inciter à être moins passifs face à leur smartphone. A s’en détacher de temps en temps aussi. Ils emboîtent le pas de Facebook et de la promesse de Mark Zuckerberg à faire que le temps passé sur les réseaux soit mieux utilisé et "plus précieux" afin d’être plus bénéfique à chacun, quitte à diminuer son temps de présence.





Une nouvelle approche "plus morale" qui peut aussi masquer la baisse du temps passé sur ces réseaux sociaux au profit des différentes messageries instantanées où les échanges sont plus personnels et donc plus privées.