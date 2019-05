Smartphones : vous pouvez déjà tester le futur Android Q de Google, qu’allez-vous y trouver ?

Le “Dark Mode", pour "mode sombre", est tendance et de plus en plus d’applications ou de navigateurs s’y mettent. Android n’y coupe pas et proposera même de basculer tout le système en sombre. Une fatigue moindre pour les yeux et de l’économie d’énergie en vue.





A noter que cela a un véritable intérêt si votre appareil possède un écran OLED. Car son principe repose sur l’éclairage des pixels. Un pixel noir est en fait un pixel éteint, donc non consommateur d’énergie. Pour continuer dans la couleur, Android Q proposera également des thèmes de couleur.