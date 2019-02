Vous seul contre 98 adversaires : Tetris revient en mode... Battle Royale !

Et si PlayerUnknown’s Battleground (PUBG), Fortnite ou désormais Apex Legends ont des codes visuels similaires, là, il y a de quoi être un peu décontenancé à l’écoute du terme "Battle Royale". Vous vous retrouvez en effet sur un étrange champ de bataille avec votre grille de jeu au centre et 49 adversaires de part et d’autres. Et vous devez résister le plus longtemps possible comme dans une partie de Tetris classique. Mais pour venir à bout des autres joueurs, il va falloir ruser et se montrer stratégique.