Watch Dogs Legion : quand l’intelligence artificielle s’invite dans le jeu vidéo

Mais le recours à l’IA est aussi une nouvelle philosophie chez Ubisoft. "L’utilisation de l’IA au moment de la création va aussi nous aider à améliorer nos univers et la simulation", explique Dominic Butler, en charge des projets éditoriaux technologiques chez Ubisoft. "Cela permet d’éviter des bugs en amont, améliore la finition et l’immersion. L’apport du cloud computing [les calculs sont faits par des ordinateurs positionnés sur des serveurs lointains, ndlr] est énorme pour la création de jeu. Cette puissance à disposition va beaucoup apporter pour les graphismes, avoir des mondes ouverts plus riches et engageants pour les joueurs. On veut des jeux qui proposent 1.000 expériences et où le joueur se sent totalement acteur et impliqué, avec encore plus d’opportunités." Le Londres dynamique et grouillant que nous avons pu apercevoir dans Watch Dogs Legion en est une première esquisse assez impressionnante.





Pour se balader et recruter, il faudra encore attendre. Le jeu ne sera disponible qu’en mars 2020. Et avec les progrès à grande vitesse de la technologie et le développement du cloud, il n'est même pas sûr que ce Watch Dogs Legion ne nous réserve pas d'autres surprises. On aura aussi le temps de comprendre si la magie de l'IA ne s'appliquera qu'à Google Stadia et son cloud gaming ou aux versions consoles.





WATCH DOGS LEGION - Un jeu Ubisoft disponible le 6 mars 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia