EN COURS VERTICALES // WhatsApp attaque en justice les logiciels-espions d'une startup israélienne

Même à l'écrit, Will Cathcart semble excédé. Le patron de WhatsApp raconte aujourd'hui par le menu

Pour les géants du logiciel, les failles de sécurité sont une réalité du quotidien, la faille est presque consubstantielle du logiciel. Des failles à combler le plus rapidement possible, pour protéger ses utilisateurs des cybercriminels. Une normalité qui ne tient plus quand ceux qui exploitent ces failles contre